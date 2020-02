"Gabi Zenker" im Interview Andrea Spatzek: "In einem 'Lindenstraße'-Film wäre ich gern dabei!"

Am 29. März läuft die letzte Folge der "Lindenstraße" über die Bildschirme. Die Schauspieler hatten ihren letzten Drehtag bereits im Dezember. Andrea Spatzek (60), die seit der ersten Folge 1985 als Gabi Zenker dabei war, erklärt im Interview mit spot on news über den Abschied: "Wahrscheinlich realisiert man das erst später. Noch ist alles in Ordnung, weil die 'Lindenstraße' ja noch läuft und man früher ja auch nicht täglich drehte." Sie selbst sitzt ebenfalls vor dem Fernseher, wenn die Kultserie endet: "Natürlich schau' ich mir die Folgen an - die letzten besonders."