"Über Sascha Mölders kann es keine zwei Meinungen geben. Sein Einsatz, seine Einstellung, seine Rolle als Anführer sowohl unter Daniel Bierofka, als auch unter Michael Köllner – so stelle ich mir einen Profi vor", lobt Karsten Wettberg.

Wöll: "Das ist doch Selbstmord auf dem Rasen"

Der Kult-Trainer echauffiert sich über den bloßen Gedanken, Mölders mit einem zu mickrigen Angebot zu vergraulen: "Ich kann es nicht verstehen und da kommt meine Wut heraus: Wir haben einen Investor und Sponsoren, wir brauchen gleich zwei Geschäftsführer und die Fans wandeln ihre Karten in Geistertickets um – und jetzt soll nicht genug Geld da sein, um mit dem wichtigsten Spieler zu verlängern?"

Zwei Meisterlöwen wollen den Malocher aus dem Ruhrpott ebenfalls noch länger im Löwen-Leiberl sehen. "Ich sitze gerade mit dem Hansi Rebele zusammen, und wir sind beide der Meinung: 1860 muss ihn unbedingt halten", sagt Fredi Heiß und gibt Mölders' Unersetzbarkeit zu bedenken: "Wo kriegst du sonst einen solchen Spieler mit dieser Erfahrung, mit dieser Trefferquote und dieser Identifikation mit Sechzig her?"

Allesfahrer Roman Wöll, der von insgesamt 54 Mölders-Toren in 150 Spielen bis auf die beiden Corona-Treffer gegen den Halleschen FC und den FC Bayern II alle live bejubeln durfte, ist stinksauer.

"Das ist doch Selbstmord auf dem Rasen, was wir da machen! Du brauchst solche Typen wie Mölders und Berzel", sagt Wöll und trauert dem Weggang von Mentalitätsspieler Aaron Berzel zu Türkgücü hinterher: "Mit lauter Ministranten in der Mannschaft wirst du es nicht packen. Das ist doch völliger Irrsinn!" Im Löwen-Umfeld ist man sich also einig: Mölders muss bleiben!