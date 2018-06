München - "Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze!" Wer hat die Worte nicht mehr im Kopf, die ARD-Kommentator Tom Barthels am 14. Juli 2014 in den Nachthimmel über dem Maracana-Stadion in Rio schrie? Vier Jahre später in Russland ist Mario Götze nicht dabei, das Ziel ist dasselbe: der WM-Titel für Deutschland!