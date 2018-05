Eine echte Turniermannschaft

Dafür, dass unsere deutsche Elf so weit kommt, spricht eine Vielzahl von Gründen. Neben der Favoritenrolle als Titelverteidiger lassen sich auch in der Fußball-Historie Gründe für diese Annahme finden. So hat Deutschland bei den bisherigen drei Endrunden dieses Jahrhunderts immer mindestens das Halbfinale erreicht. Hinzu kommen zwei Halbfinal-Teilnahmen bei den vergangenen beiden Europameisterschaften. Entsprechend häufig wird in den Wochen zwischen Juni und Juli zu Schminkstift und Cheersticks gegriffen werden. Und selbst, wenn der Werbeartikel im Anschluss an das Turnier keine zentrale Rolle im Rahmen der Vorfreude auf kommende Partien mehr spielt, sorgt er für schöne Erinnerungen an ein gutes Turnier - zumindest für deutsche Fans gilt dies ziemlich regelmäßig.