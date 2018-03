AZ: Herr Reif, der FC Bayern hat in Leipzig nach Monaten mal wieder ein Spiel verloren. War die Niederlage gut, um die Sinne zu schärfen?

MARCEL REIF: Die Niederlage war sogar existenziell wichtig. Für die Bayern geht es ja um mehr als nur die Meisterschaft, die längst entschieden ist. Wenn man sich die Auslosung in der Champions League anschaut: Besiktas war ein Spaziergang, Sevilla musst du jetzt im Viertelfinale schlagen. Das ist nicht wirklich eine Top-Mannschaft. Auch im Pokal sieht es gut aus mit dem Finale, alles läuft also wunderbar für die Bayern. Deswegen ist ein kleiner Schuss vor den Bug wichtig. Es zeigt, dass nicht alles von selbst geht.