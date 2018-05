Funkstille seit 20 Jahren Anthony Hopkins und seine wenig oscarreife Rolle als Vater

So wisse der Hollywood-Star noch nicht einmal, ob er bereits Großvater ist. Über 20 Jahre habe er kein einziges Wort mehr mit seiner Tochter gewechselt. "Menschen gehen auseinander", so Hopkins' scheinbar emotionslose Haltung zu seinem entfremdeten Nachwuchs. "Familien trennen sich und (...) machen mit ihrem Leben weiter. Mir ist es egal, so oder so." Als dem "Westworld"-Star daraufhin entgegnet wurde, dass dies eine sehr kalte Einstellung sei, soll er geantwortet haben: "Sie ist kalt. Denn das Leben ist kalt." Eines scheint sicher: Angesichts dieser Worte wird seine Tochter wenig bis gar keine Ambitionen haben, doch für etwas Wärme in seinem Leben sorgen zu wollen...