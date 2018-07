Funkanalyse Bayern bestätigt: Noch nie haben so viele Münchner Gong 96.3 gehört!

Wenn man Menschen in München und der Region befragt, welchen Radiosender sie in den letzten 4 Wochen gehört haben, dann antworten 1.144.000 Menschen mit: Gong 96.3. Kein anderer Lokalsender in München erreicht diesen Spitzenwert, der zugleich der höchste Wert seit Bestehen des Senders ist. Das ist das Ergebnis der heute in Nürnberg veröffentlichten Funkanalyse Bayern.