Schauspielerin Romy Schneider hat der bayerischen Prinzessin und späteren Kaiserin von Österreich zusätzliche Magie (und Sympathie) eingehaucht und so manchem kleinen Mädchen in den Kopf gesetzt, so wie sie sein zu wollen. Weil das aber eher schwierig werden dürfte, bleibt immerhin eine andere Option: Wenn schon nicht wie Sisi sein, dann zumindest wie sie wohnen.