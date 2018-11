Wer die Schale in ihrem Kasten sieht, würde wohl nie ahnen, dass sie 2500 Jahre alt ist – so gut erhalten ist sie. In der Mitte befindet sich eine Zeichnung von Dionysos, des Gott des Weins, in einem Boot überdacht von Weinreben. Wer sich so in der Vasensammlung der Antikensammlung umschaut, sieht das Thema Wein erstaunlich oft: Man darf sich allerdings sicher sein, dass dies nichts mit den Getränkevorlieben der Kuratoren zu tun hat, sondern allgemein ein beliebtes Thema für Getränkeamphoren der damaligen Zeit war.