Für Studenten-Aktion Ringo Starr und Jeff Bridges beim "Bed-In" mit Yoko Ono

Für ein für Kunststudenten ins Leben gerufenes Projekt in New York inszenierte Yoko Ono das Event noch einmal neu - gemeinsam mit einem prominenten Ersatz für ihren verstorbenen Ehemann. Mit ihr ließen sich diesmal Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr (78) und "The Big Lebowski"-Star Jeff Bridges (68) in den weißen Kissen nieder - umringt von Fotograf Henry Diltz (80), NYC-Bürgermeister Bill de Blasio (57), örtlichen Studenten und jeder Menge Presse.