Bedingung ist aber, dass der Bedürftige die Holzkirchenkarte besitzt. Die bekommen alle, die vorweisen können, dass sie Leistungen nach SGB II, SGB XII oder Wohngeld bekommen. Wer die Holzkirchenkarte hat, kommt damit günstiger in kulturelle Einrichtungen und bekommt Sonderkonditionen in den Bereichen Bildung und Sport, heißt es auf der Internetseite holzkirchen.de Barauszahlung werde es also definitiv nicht mehr geben, nur noch Gutscheine, gestückelt in je fünf Euro. Sie können "bei diversen Partnern" eingelöst werden, sagt Sabransky.

Der Wermutstropfen: "Bedauerlicherweise müssen wir die Ausgabe des Zuschusses dieses Jahr aussetzen", teilt die Sprecherin Holzkirchens mit. Man habe sich um eine zeitnahe Lösung bemüht, doch vor kommendem Führjahr geht nichts.

Der bayerische Datenschutzbeauftragte sieht darin, dass das Landratsamt die Anschriften jahrelang jedes Weihnachten an den Markt weitergegeben hat, übrigens laut Nemitz seit jeher einen Verstoß. "Nicht erst seit der DSGVO. Seitdem aber mit Sicherheit", schreibt Nemitz.

Lesen Sie auch: So viel Weihnachtsgeld zahlen Münchner Firmen