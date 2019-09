Bandenmäßig sollen sie einen schwunghaften Handel mit Mobiltelefonen, Tablets, Sim-Karten und Rauschgift hinter den Gittern des Untersuchungsgefängnisses hochgezogen haben. Rechtsanwalt Alexander Schmidtgall vertritt einen der (Ex)-Häftlinge, der besonders intensiv in die Geschäfte verwickelt sein soll. Im Prozess gegen den JVA-Beamten ist er jetzt aber erst einmal Zeuge – und wird umfänglich aussagen, erklärt Schmidtgall. Den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zufolge soll dieser Inhaftierte die Initialzündung ausgelöst haben. Danach ging es zunächst nur um Tabak, den ihm der Beamte ins Gefängnis schmuggelt, dann war ein einzelnes Smartphone an der Reihe und am Ende ließen sich mehr als ein halbes Dutzend Untersuchungshäftlinge mit Handys beliefern.