Der Verein war vor einem Jahr an die Börse gegangen und will sich nun um die Sanierung des Stadions kümmern. "Das ist der Endpunkt eines relativ langen Prozesses und überwiegend vorteilhaft für die Gemeinde", sagt Rathaussprecher Simon Hötzl über die Einigung, mit der Gemeinde einiges an laufenden Kosten einspart und einen dicken Batzen zurück in die eigenen Kassen holt.