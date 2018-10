Für rund 29 Millionen Euro David und Victoria Beckham verkaufen Luxus-Villa

Geldregen für die Beckhams! Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, verkaufen David (43) und Victoria (44) ihre Luxus-Villa in dem Nobelort Beverly Hills in Kalifornien für 33 Millionen Dollar, umgerechnet rund 29 Millionen Euro. Die beiden hatten das Anwesen im Jahr 2007 erworben, als damals Beckham nach Los Angeles wechselte, um in den USA seine aktive Fußballer-Karriere ausklingen zu lassen. Damals legten die beiden "nur" rund 22 Millionen Dollar (ca. 19 Millionen Euro) auf den Tisch.