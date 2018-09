Für Opfer des Grenfell-Brands Herzogin Meghan kämpft an der Seite ihrer Mutter für den guten Zweck

Herzogin Meghan (37, "Suits") geht in ihrer Rolle als Royal voll auf: An der Seite ihres Mannes Prinz Harry (34) und etwas überraschend auch im Beisein ihrer Mutter Doria Ragland (62) hat sie die Premiere des Kochbuchs "Together: Our Community Cookbook" gefeiert. Das Buch, an dessen Entstehung Meghan maßgeblich beteiligt war, dient dem guten Zweck. So soll mit dem Erlös den Opfern des schweren Hochhausbrandes im Grenfell-Tower in West-London geholfen werden, bei dem im Juni des vergangenen Jahres 72 Menschen gestorben und viele weitere verletzt wurden.