Jonathan Meier: Debüt bei den Profis des FC Bayern?

Aber alles hat eben mindestens zwei Seiten: Und so könnte am Freitag die große Stunde von Jonathan Meier schlagen. Der 18-Jährige spielt seit dieser Saison für die Amateure des FC Bayern in der Regionalliga, absolvierte zehn der bisherigen elf Saisonspiele und hat so großen Anteil daran, dass die FCB-Reserve Tabellenführer ist.