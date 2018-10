Für jeden Geschmack Kürbis-Leckereien: Auf diese herbstlichen Rezepte freuen wir uns

Den Kürbis waschen, schälen und mit einem Löffel entkernen. Erst in 3 cm breite Spalten, dann in hauchdünne Scheiben schneiden, am besten mit Hilfe eines breiten Gemüsehobels. Die Scheiben mit Salz bestreuen und 10 Minuten ziehen lassen. Die Kürbiskerne in einer fettfreien Pfanne rösten. Den Käse in feine Späne schneiden, die Chilischoten entkernen und in feine Würfel schneiden. Den Schnittlauch waschen und in feine Röllchen hacken. Nun die Kürbisscheiben trocken tupfen und auf mit Olivenöl bestrichenen Tellern nach Belieben anrichten. Zu guter Letzt das Carpaccio mit Essig beträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen, danach die Chiliwürfel und die Kürbiskerne sowie den Käse und den Schnittlauch darüber streuen.