Für ihre Rolle als Sansa Stark Sophie Turner: Haarwasch-Verbot am Set von "Game of Thrones"

Dass es bei "Game of Thrones" nicht nur am Set sprichwörtlich dreckig zugeht, offenbarte jetzt Sophie Turner (22) in einem aktuellen Interview mit der US-Ausgabe der "InStyle". Damit ihre Rolle der Sansa Stark so echt wie möglich wirkt, durfte sie ihre Haare nicht mehr waschen. "Nur in den ersten paar Jahren durfte ich sie mir waschen, weil ich ein junges aristokratisches Mädchen war. Ab Staffel 5 baten sie mich, meine Haare nicht mehr zu waschen. Es war wirklich widerlich."