München - Der FC Bayern bietet seinen Fans neben der normalen Rückerstattung an, den Ticketpreis der in absehbarer Zeit als Geisterspiele ausgetragenen Heimspiele an den vereinseigenen FC Bayern Hilfe e.V. zu spenden. Das teilte der Klub am Mittwoch mit. Der Verein setzt sich für unschuldig in Not geratene Personen finanziell ein.