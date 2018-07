Der 39-jährige Trainer sprach nach dem 1:0 über Ufa nicht nur über die Fußballkünste seiner Mannschaft, sondern auch über die eigenen. "Ich bin eh ein bisschen angeschlagen, weil ich in Hennef immer mitspiele. Da hab ich meine Spielerkarriere neu begonnen", erklärte der einstige Bundesligaspieler am Donnerstag über die Trainerausbildung in Hennef.