Söder: 1 Euro pro Tag für öffentliche Verkehrsmittel

Und ist deshalb auch in München schon länger im Gespräch. Grünen-Stadtrats-Fraktionschef Florian Roth etwa hat die Günstig-Karte immer wieder ins Spiel gebracht. So richtig ernst nahmen das bisher die meisten aber nicht. Was sich ändern könnte. Denn am Freitag erklärte Ministerpräsident Markus Söder (CSU), dessen Wahlkampf-Motor derzeit immer lauter und lauter röhrt, das Ticket einführen zu wollen. In München und den anderen bayerischen Großstädten. Bis 2030. "Unser Ziel ist ein Euro pro Tag für den ÖPNV", sagte Söder. "Egal wie lange und wie oft man fährt. Bayern will neue Wege bei der Luftreinhaltung gehen und eine deutliche Stärkung des ÖPNV."