Für die Karriere Victoria Beckham schenkt Sohn Romeo eigenen Tennisplatz

Dass Romeo Beckham (16) so gar nicht in die Fußstapfen seines Vaters, dem Ex-Fußballstar David Beckham (43) treten möchte, stellt für die Familie offenbar kein Problem dar. Im Gegenteil: Dass sich der Promi-Spross seit einiger Zeit für Tennis begeistert, werde von Mutter Victoria Beckham (44) sogar gefördert. So habe sie nun für ihn einen privaten Tennisplatz auf dem Familien-Anwesen im britischen Cotswolds errichten lassen.