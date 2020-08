Für die junge Generation "NDR Talk Show" bekommt einen Ableger

In der Mediathek und im TV

Am Freitag, 2. Oktober (17.00 Uhr) wird das Format erstmals in der ARD Mediathek abrufbar sein. Ausschnitte werden zudem auf dem ARD-YouTube-Kanal veröffentlicht. "deep und deutlich. Eine NDR Talk Show" wird auch den Sprung ins TV machen: In der Nacht von Samstag, 3. Oktober, auf Sonntag, 4. Oktober, wird die erste Folge um 0.00 Uhr im NDR ausgestrahlt.