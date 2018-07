Für den Streaming-Dienst Netflix Christina Applegate kommt zurück ins Fernsehen

Applegate, die kürzlich in den "Bad Moms"-Filmen zu sehen war, wird die Serie auch mitproduzieren. Ihre letzte Serienrolle im Fernsehen war in "Up All Night", das Format lief von 2011 bis 2012. Laut "Deadline" muss die Freude über die Verpflichtung Applegates bei Netflix groß gewesen sein: Die Schauspielerin gilt als Top-Wahl bei Casting Directors und soll jedes Jahr zahlreiche Angebote aus dem TV-Bereich haben. Allerdings sei sie sehr wählerisch.