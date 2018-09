Für den perfekten Augenaufschlag Magnetische Wimpern und Co.: Das sind die neuen Trends

Wer träumt nicht von vollen und langen Wimpern? Da machen auch Promis wie Kim Kardashian West (37, "Keeping Up With the Kardashians") keine Ausnahme. Immer mehr Stars setzen mittlerweile auf sogenannte "Fake Lashes" (dt: falsche Wimpern). Ein Trend, der sich immer weiter auszuweiten scheint. In Beauty-Salons oder im Internet gibt es mittlerweile zahlreiche Angebote für eine Wimpernverdichtung- oder verlängerung.