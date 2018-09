Für den guten Zweck Will Smith: Zum 50. Geburtstag springt er in den Grand Canyon

Angst vor dem Abgrund

In dem Live-Stream gab Will Smith zu, dass er Angst vor dem Sprung habe: "Ich hatte mein ganzes Leben lang eine interessante Beziehung zur Angst." Als er jünger war, sei er mit seiner Familie zum Grand Canyon gefahren, "und ich erinnere mich, dass ich eine sehr wichtige Erfahrung gemacht hatte, wie schön es dort ist, aber ich hatte Angst, an den Rand zu gehen. Meine ganze Familie ging bis zum Rand, aber ich blieb zurück, zu verängstigt, um die Schönheit wahrzunehmen. Ich habe es zu einem Punkt in meinem Leben geschafft, an dem ich alles angreife, vor dem ich Angst habe". Er hasse es, Angst zu haben, fügte er hinzu.