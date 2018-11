Für das Männermagazin "GQ" Ganz schön freizügig: Kourtney Kardashian lässt die Hüllen fallen

Es liegt wohl in der Familie: Nachdem bereits Kim Kardashian (38) und Kylie Jenner (21) für das "GQ"-Magazin die Hüllen fallen ließen, tut es ihnen Schwester Kourtney Kardashian (39, "Keeping Up With The Kardashians") nun gleich. Auch ihre Fotos in der mexikanischen Januar-Ausgabe des Männermagazins lassen kaum Raum für Fantasie.