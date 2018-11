Der Niederländer Emile Ratelband ist in Deutschland kein unbekanntes Gesicht. In den Neunzigern bekam der Motivationstrainer und Autor aufgrund seiner Sendung "Tsjakkaa - Du schaffst es!" etwas mediale Aufmerksamkeit. Dazu hat er einige Motivationsbücher geschrieben. Doch bei ihm selbst scheint die Motivation in Sachen Dating nicht mehr zu klappen.