Für beide ist es die zweite Ehe "Transparent"-Stars: Amy Landecker und Bradley Whitford sind verlobt

2015 wurde erstmals bekannt, dass Bradley Whitford (58, "The Cabin in the Woods") und Amy Landecker (48, "Doctor Strange") ein Paar sind. Nun gehen die Schauspieler, die beide in der Amazon-Serie "Transparent" zu sehen sind, offenbar den nächsten Schritt: Whitford und Landecker haben sich verlobt! Das berichtet das amerikanische Magazin "Us Weekly". Verraten hat der Schauspieler demnach alles auf dem roten Teppich der Oscars.