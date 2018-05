Für 750.000 britische Pfund Zieht Stormy Daniels ins britische "Big Brother"-Haus?

Eine ungewöhnliche Frage in Bezug auf das Porno-Sternchen Stormy Daniels (39): Zieht sie ein - statt sich aus? Die angebliche Affäre von US-Präsident Donald Trump (71) soll laut der britischen Seite "Daily Mail" ein lukratives Angebot bekommen haben, in die britische Promi-Ausgabe der TV-Show "Big Brother" zu ziehen. Den Machern der Show soll dieser Coup laut der Seite stolze 750.000 britische Pfund wert sein, also rund 856.000 Euro.