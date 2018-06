Wie sieht der Tunnel aus?

Verkehrsplaner Martin Vieregg vom Planungsbüro Vieregg-Rössler, der für Lorenz die technische Planung übernommen hat, schlägt einen 14 Meter hohen Doppelstock-Tunnel mit insgesamt vier Spuren vor. "Er soll in bergmännischer Bauweise im Schildvortriebsverfahren errichtet werden" sagt Vieregg. Also durch die Erde getrieben werden, ohne dass man die Oberfläche währenddessen öffnen muss.

Damit fielen komplizierte Umleitungen für den Verkehr während der Bauphase weg. Die Röhre läge in Untergiesing (etwa am Eckhaus Schönstraße) rund 20 Meter unterm Boden, im höher gelegenen Obergiesing (etwa am Wettersteinplatz) rund 40 Meter tief – und damit dort unter der U-Bahn.

Was soll der Tunnel kosten?

230 Millionen Euro kalkuliert Vieregg für den Express-Tunnel – das liegt ein ganzes Stück unter den 300 Millionen Euro, die bisher für andere Varianten geschätzt worden sind.

Und am McGraw-Graben?

Hier schlägt Vieregg vor, aus Kostengründen nicht zu überdeckeln (wie die Anwohner sich das wünschen). Sondern über dem bestehenden Graben "Glassegel" anzubringen. "Die würden die direkte Lärm- und Abgasbelastung für die Anwohner deutlich reduzieren", so der Verkehrsplaner.

"Das Konzept ist aber als Modulkonzept angelegt und kann erweitert werden", betont Lorenz. "Man könnte auch einen Deckel drauflegen und den Graben bis zum Waldrand verlängern. Kostet 45 Millionen Euro mehr."

Wie geht es weiter?

Andreas Lorenz will seine Idee nun an die Stadt München und SPD-OB Dieter Reiter weiterleiten. Der CSU-Fraktionschef im Rathaus, Manuel Pretzl, hat sich schon angetan von der neuen Röhrenvariante gezeigt. "Mit meiner pragmatischen Lösung kommt hoffentlich wieder Schwung in die Planungen", sagt Lorenz – und erwartet eine Grundsatzentscheidung für einen Giesinger Ringtunnel noch vor der nächsten Kommunalwahl im April 2020.

Verkehrsplaner Vieregg rechnet mit fünf Jahren Planungs- und weiteren fünf Jahren Bauzeit: "Wenn es gut liefe, könnten in zwölf bis 15 Jahren die ersten Autos durch einen Express-Tunnel fahren."