München: Über 800 Fahrrad-Stellplätze werden überdacht

Die meisten dieser Anlagen mit über 20 Plätzen befinden sich außerhalb des Mittleren Rings an U-Bahn oder Trambahnstationen. Insgesamt gibt es 82, 42 davon haben derzeit noch keine überdachten Stellplätze. Das Baureferat ließ untersuchen, an welchen ein Dach möglich wäre. Das Ergebnis: An zwölf Stationen kann mindestens ein Standort direkt überdacht werden: Oberwiesenfeld, Studentenstadt, Böhmerwaldplatz, Messestadt West, Quiddestraße, St.-Quirin-Platz, Basler Straße, Fürstenried West, Thalkirchen, Klinikum Großhadern und Friedenheimer Straße.