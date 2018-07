Fünfte Ehefrau in Plauderlaune Soyeon Kim: So lebt es sich mit Gerhard Schröder

Von Bratkartoffeln, Grapefruits und Rilke

Gott sei Dank überwiegen in Schröders fünfter Ehe auch in kulinarischer Hinsicht die Glücksmomente. "Am meisten genießen Gerhard und ich unser Frühstück: Grapefruit, Joghurt, frische Brötchen, Kaffee. Das zelebrieren wir", so Soyeon Kim. Und sie liebe die Bratkartoffeln, die er zubereite. "Der Star-Koch Alfons Schuhbeck hat ihm die richtigen Tipps gegeben. Das finde ich reizend von Gerhard."

Als Ehemann findet sie Schröder "ganz unkompliziert. Er liest mir manchmal Gedichte von Goethe, Rilke oder Schiller vor. [...] Er kann aus dem Stegreif heraus Hamlet zitieren. Auch das bewundere ich an meinem Mann."

Eine schicksalhafte Begegnung?

Soyeon Kim ist Wirtschaftsberaterin für deutsche und südkoreanische Unternehmen und Politiker. Sie unterhält in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul ein Beratungsbüro, außerdem sitzt sie derzeit an ihrer Doktorarbeit. Sie spricht perfekt Englisch und Deutsch. Das Paar wird in Berlin und Seoul leben und zwischen Europa und Asien pendeln.

Die Arbeit spielt im Leben der 48-Jährigen eine große Rolle. Sie hat die beiden auch zusammengeführt - die Wirtschaftsberaterin und den internationalen Lobbyisten. "Das Schöne ist, dass wir dieselben Leute kennen, unabhängig voneinander. Gerhard und ich denken uns so oft, dass unsere Beziehung vom Schicksal gelenkt wurde. Es lag auf der Hand, dass wir uns irgendwann auf einer Wirtschaftskonferenz kennenlernen mussten, so ist es ja dann auch passiert", erzählte Kim.

Die Hochzeitsglocken läuten ein zweites Mal

Im Herbst werden sie in Deutschland ihre Eheschließung feiern, der offizielle Termin fiel ihnen wohl etwas zu nüchtern aus. "In Korea gibt es kein Standesamt. Man geht zum Bezirksamt, unterschreibt ein Formular und ist dann nach koreanischem Recht verheiratet. Unsere richtige Hochzeit feiern wir am 5. Oktober in Berlin."

Soyeon Kims Leben sei mit "Gerhard noch schöner und vielfältiger geworden", schwärmte sie. "Er tut alles für mich - und ich für ihn." Schröder wisse, wie viel ihr ihr Beruf bedeute und dass sie ohne ihn unglücklich wäre. "Er liebt mich so, wie ich bin, und ich liebe ihn so, wie er ist."

Diese Liebe hat die Koreanerin sogar mit ihrem deutschen Zweitwagen dokumentiert. "Auf dem Kennzeichen steht H für Hannover und dann die Initialen GS - jeder denkt, die beiden Buchstaben stehen für Gerhard Schröder. Das ist falsch. Sie stehen für Gerhard und Soyeon. Das S verbindet uns."