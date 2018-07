Istanbul - Bei dem Zugunglück in der Nordwesttürkei ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 24 gestiegen. Das sagte der stellvertretende Ministerpräsident Recep Akdag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am frühen Montagmorgen. Am Sonntag war zunächst von zehn Toten die Rede gewesen. Mehr als 300 Menschen mussten laut Akdag verletzt in Krankenhäuser gebracht werden. Mittlerweile hätten etwa 190 Menschen mit leichteren Verletzungen wieder nach Hause gehen dürfen, hieß es in dem Anadolu-Bericht.