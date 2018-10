Fünf Monate nach der Royal Wedding Herzogin Meghan: Auch ihr Ex-Mann hat wieder geheiratet

Rund fünf Monate nach der märchenhaften Royal Wedding zwischen Herzogin Meghan (37, "Suits") und Prinz Harry (34) hat auch der Ex-Mann der ehemaligen US-Schauspielerin den Gang vor den Traualtar gewagt. So habe Trevor Engelson (41) bereits am vergangenen Samstag der Millionärstochter Tracey Kurland (32) in einer intimen Zeremonie das Jawort gegeben. Das berichtet die britische Seite "Daily Mail".