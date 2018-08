Landshut - Wenn am ersten Weihnachtstag in deutschen Öfen eine Gans schmort, schnellt der Stromverbrauch in die Höhe. "Das ist jedes Jahr einer der verbrauchsreichsten Tage", erzählt Reinhard Hartl. Der 53-Jährige ist stellvertretender Betriebsmeister im Wasserkraftwerk an der Isar in Altheim bei Landshut und einer von neun Mann, die in den acht Kraftwerken entlang der Isar bis Deggendorf arbeiten. Betreiber ist der Energiekonzern Uniper. Von Landshut aus werden die Kraftwerke ferngesteuert.