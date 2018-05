Fünf Kinder in sieben Jahren Hugh Grant wird heiraten: Die Wandlung eines Ehemuffels

So wirklich binden wollte sich Grant nach seiner gescheiterten Beziehung mit Hurley nicht mehr. Die beiden verbindet übrigens auch heute noch eine enge Freundschaft. Er ist sogar der Patenonkel ihres Sohnes Damian (16).

Er entdeckt die Vaterfreuden

2011 kam dann schließlich die überraschende Wendung: Hugh Grant wurde zum ersten Mal Vater. Sein Sprecher bezeichnete die Verbindung zu der Chinesin Tinglan Hong damals als eine "flüchtige Affäre", wie unter anderem die Tageszeitung "The Telegraph" berichtete. Nur wenige Monate später war Hong allerdings ein zweites Mal schwanger - erneut von dem britischen Filmstar. Dieser bestätigte die zweite Geburt sogar selbst via Twitter: "Als Antwort an einige Journalisten. Ich freue mich wahnsinnig, dass meine Tochter nun einen Bruder hat. Ich liebe die beiden abgöttisch. Sie haben eine großartige Mutter."

Das klingt soweit recht unspektakulär, wäre da nicht ein pikantes Detail: Etwa zeitgleich vergnügte sich Grant mit der schwedischen Fernsehproduzentin Anna Eberstein, die ebenfalls von ihm schwanger wurde. Nach Tochter Tabitha aus seiner ersten Affäre lagen gerade mal rund drei Monate zwischen den Geburten von Sohn John mit Eberstein im September 2012 und Sohn Felix, seinem zweiten Kind mit Hong, im Dezember 2012.

Doch wider Erwarten schien sich Grant plötzlich in seiner Vaterrolle sehr wohl zu fühlen. Im Gespräch mit Showmasterin Ellen DeGeneres (60) hatte er bereits nach dem ersten Baby verraten, wie sehr ein Kind ein Leben verändern würde und dass er es empfehlen könne, Vater zu werden.

Fünf Kinder in sieben Jahren

Im Dezember 2015 kam schließlich Kind Nummer vier, das zweite mit Anna Eberstein, zur Welt. Noch 2014 hatte der 57-Jährige in einem Interview lediglich von einer "engen Freundschaft" zu der Schwedin gesprochen. Offiziell bestätigte Grant die Geburt seines vierten Kindes nicht, das erledigte Anna Ebersteins Mutter in der schwedischen Tageszeitung "Örnsköldsviks Allehanda". Demnach zeigte sie sich hocherfreut: Es sei toll, jetzt Enkelkinder zu haben. Gerüchten zufolge soll es ein Mädchen sein.

Im Frühjahr brachte Eberstein schließlich dann das dritte gemeinsame Kind mit Grant zur Welt. Das plauderte seine Ex-Freundin Hurley aus. In der US-Show "Watch What Happens Live With Andy Cohen" rutschte ihr die freudige Nachricht heraus.

Ob damit die Familienplanung nun abgeschlossen ist? Jetzt wird jedenfalls erst einmal geheiratet...