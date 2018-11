Besonders erfreulich: in allen untersuchten Metropolen schneiden Vodafone und Telekom durchgehend mit der Note "sehr gut" ab. Ebenso bleibt der Mobilfunknetzanbieter o2 nicht Außen vor: in jeder der geprüften Städte, belegt der Anbieter den dritten Platz und wird in Hamburg und München mit der Note "sehr gut", in Berlin, Köln und Frankfurt mit der Note "gut" bewertet.