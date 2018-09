Fünf Fakten Der Urlaub ist vorbei – der Ferienflirt auch?

Denn in den Ferien wird besonders gern geflirtet. Fernab von Verpflichtungen, Alltag und Terminen. Nun ist die Urlaubssaison aber auch für die Bayern langsam endgültig vorbei. Hält die Sommerliebe auch danach noch an? Kann aus dem Urlaubsflirt eine richtige Beziehung werden? Und mit wem bandeln die Deutschen eigentlich am liebsten an?