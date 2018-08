Fügsamkeit oder Ungehorsam? "We Happy Few": Wenn Paranoia zum guten Freund wird

Nach mehr als zwei Jahren als Early-Access-Titel steht am 10. August endlich die volle Veröffentlichung von "We Happy Few" auf PC, PS4 und Xbox One an. In dem kuriosen Survival-Abenteuer erleben Spieler die Geschichten dreier Bürger in einer düster-absurden Vergangenheitsvision, die in einem alternativen England der 1960er Jahre spielt.