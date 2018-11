James-Berater Mendes macht Druck auf den FC Bayern

Eben jene Verletzung brachte er schließlich mit zum FC Bayern, wo er große Teile der Saisonvorbereitung unter dem neuen Trainer Niko Kovac verpasste. Noch immer ist James auf der Suche nach seiner Form, saß in der bisherigen Saison immer wieder auf der Bank. Erst eine einzige Partie absolvierte James über die volle Distanz. Beim bislang wichtigsten Spiel dieser Saison, dem Bundesliga-Kracher gegen Borussia Dortmund (2:3), war James gar über 90 Minuten nur Zuschauer.

Die momentane Situation sorgt seit Wochen für Frust beim Kolumbianer, auch das Verhältnis zu Niko Kovac soll einigermaßen zerrüttet sein. "Wir sind hier nicht in Frankfurt", soll er laut "Bild" in Anbetracht der taktischen Vorgaben des Trainers vor einigen Wochen in der Kabine geschimpft haben. Nach seiner Auswechslung beim 2:1-Sieg in Mainz soll er außerdem Sportdirektor Hasan Salihamidzic den Handschlag verweigert haben.

Angesichts der unbefriedigenden Situation macht auch das Umfeld des Kolumbianers Druck auf die Bayern. Das Management um Berater-Koryphäe Jorge Mendes, der unter anderem Cristiano Ronaldo oder Jose Mourinho betreut, soll die Münchner auf eine schnellstmögliche Entscheidung über die Zukunft seines Klienten drängen, am besten noch im Dezember.

James zu Juventus - Dybala zum FC Bayern?

Ein Abgang scheint dabei - zumindest von James' Seite - mittlerweile nicht mehr ausgeschlossen. Juventus Turin soll schon länger gesteigertes Interesse am Kolumbianer zeigen, auch Gerüchte um ein spektakuläres Tauschgeschäft mit dem Argentinier Paulo Dybala stehen im Raum.

Mit dem Außenbandteilabriss am Dienstag scheint die Saison von James ihren vorläufigen Tiefpunkt erreicht zu haben. "In meinen Augen ist er unser bester Spieler", sagte Sandro Wagner am Mittwoch angesprochen auf die Verletzung seines Teamkollegen, der Ausfall entsprechend "unheimlich bitter".

James sei "ein kreativer Kopf, den haben wir so nicht zweimal in der Mannschaft - den haben wir in Deutschland überhaupt nicht." Aber wie lange noch? Eine Frage, die sich mittlerweile immer drängender stellt.

