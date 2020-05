Frühzeitiges Erkennen ist wichtig So verlangsamen Sie die feuchte altersbedingte Makuladegenaration

Während die trockene Form der AMD nur sehr langsam voranschreitet und keine Behandlung nötig ist, ist die feuchte AMD unbedingt therapiebedürftig. Ziel ist es, die feuchte Form in die trockene Form zu überführen. Denn heilbar sind beide Erkrankungen bislang nicht. "Wir geben verschiedene Medikamente in den Glaskörper Auges, wodurch sie dann direkt vor Ort an der Netzhaut wirken können", erklärt Professorin Neuhann die Vorgehensweise. "Die Arzneien wirken gegen den Botenstoff VGEF, dichten die neugebildeten Gefäße ab und sorgen dafür, dass die Flüssigkeit abnimmt. Hauptziel ist es ein Fortschreiten der Krankheit zu verhindern. In den meisten Fällen kommt es aber auch zu einer Sehverbesserung.