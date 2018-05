Frühling, Kingsman, ... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, ZDF, Frühling - Wenn Kraniche fliegen, Dramödie

Katja Baumann (Simone Thomalla) ist gerade mit einem defekten Mähdrescher in einem Rapsfeld gestrandet, als ihr die achtjährige Lea (Elin Paasch) in die Arme taumelt. Das Mädchen klagt über starke Bauchschmerzen. Katja bringt Lea in die Klinik, wo das Mädchen auf eine Vergiftung hin behandelt wird. Leas Eltern leben als Aussteiger auf einem abgelegenen Hof und haben weder Telefon noch sonst nennenswerten Kontakt zur Außenwelt. Als Katja bei den Krugs eintrifft, findet sie die Mutter, Stefanie Krug (Julia Jäger), am Boden. Sie krümmt sich ebenfalls mit den Symptomen einer Vergiftung.