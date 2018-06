Frühestens 2020 so weit "Game of Thrones": Pilotfolge soll über Prequel entscheiden

Demnach werden Jane Goldman (47, "X-Men: Erste Entscheidung") und auch George R.R. Martin (69) persönlich für das Drehbuch verantwortlich zeichnen. Wie in "Game of Thrones" sollen dabei viele Schauplätze und Charaktere im Mittelpunkt der Handlung stehen. Zudem soll das von Martin bereits in seinem Buch "Das Lied von Eis und Feuer" erwähnte "Zeitalter der Helden" gezeigt werden, das sich laut des Romans 10.000 Jahre vor Jon Schnee (Kit Harington, 31) und Co. zutrug. Gut möglich also, dass Fans mit eigenen Augen sehen werden, wie die Mauer der Nachtwache errichtet oder Haus Stark und Haus Lennister gegründet wurden.