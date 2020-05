Goretzka über Fußball nach Corona: "Kann mir nicht vorstellen, dass sich viel ändert"

Dass die Coronakrise nachhaltige finanzielle Auswirkungen auf den Fußball hat, zum Beispiel in Bezug auf hohe Transfersummen und Gehälter, bezweifelt der Nationalspieler. "Kurzfristig wird es so sein, weil schlicht und ergreifend das Geld nicht da ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich viel ändert, auch wenn der Wille an mancher Stelle sicher da ist", meinte Goretzka.