Frohe Kunde für die Fans "The Expanse": Abgesetzte Sci-Fi-Serie geht bei Amazon in Staffel vier

Die nächste abgesetzte Serie ist gerettet: Nachdem NBC bereits das von Fox aussortierte "Brooklyn Nine-Nine" unter seine Fittiche genommen hat, wurde nun bekannt, dass auch das gecancelte "The Expanse" weitergehen wird. So gab laut der Seite "Coming Soon" Amazon-Chef Jeff Bezos (54) bekannt, dass sein Unternehmen die vierte Staffel der Science-Fiction-Serie produzieren werde, nachdem der Sender SYFY keine Zukunft mehr für "The Expanse" sah.