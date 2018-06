Frohe Botschaft auf Instagram Sasha wird zum ersten Mal Vater

Außerdem postete er dazu noch ein Bild von sich und seiner schwangeren Frau, wie sie die Baby-Gitarre in den Händen hält. Dazu garnierte Sasha den Post unter anderem mit den Hashtags #baby, #dadtobe und #happyfamily. Sascha Röntgen-Schmitz, so sein bürgerlicher Name, heiratete am 31. Juli 2015 seine Freundin Julia, mit der er bereits sei 2011 zusammen ist. Für beide wird es das erste Kind.