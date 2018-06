Frischer Fruchtalarm Drei bunte Sommer-Smoothies, die immer gelingen

Den Spinat waschen und in einen Standmixer geben. Die Banane schälen und in Stücken hinzugeben. Den Apfel und die geschälte Avocado entkernen und ebenso in den Mixer füllen, danach Orangensaft, Wasser und ein Fingerkuppen-großes Stück Ingwer hinzufügen. Die Mischung mixen und mit Minze verfeinern. Fertig ist ein kräftiger Green-Smoothie, der geschmacklich eine echte Abwechslung ist.