Frische Social-Media-Challenge Neuer Instagram-Trend: Die Stars grüßen verschlafen aus dem Bett

So schön unperfekt! Die Zeiten, in denen das Make-up sitzen und jede Haarsträhne richtig liegen musste, sind scheinbar vorbei. Denn dank der neuen "#WokeUpThisWayChallenge" (zu Deutsch: "Bin so aufgewacht") zeigen sich die Stars auf Instagram aktuell so natürlich wie selten zuvor. Übergeschwappt ist der Trend - wie sollte es anders sein - aus den USA. Dort posteten bereits Stars wie Cindy Crawford (52) und Jaime King (39) ungeschminkte Selfies kurz nach dem Aufwachen.