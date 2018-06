Friesland, Inspector Mathias,... Krimi-Tipps am Samstag

21:45 Uhr, ZDF, Der Kriminalist: Der Hacker

Philipp Steiner (Matthias Rheinheimer) wurde in seinem Berliner Loft ermordet. Er galt als brillanter IT-Experte und war bei dem international agierenden Chemiekonzern Feargood Boyles angestellt. Steiners Hauptaufgabe war, Sicherheitslücken in deren IT-System aufzudecken. Der Konzern scheint in einen Umweltskandal verwickelt zu sein, und die Enthüllungsplattform "darkdoX" droht damit, als Beweis sensible Dokumente zu veröffentlichen. Wurde Steiner von Hackern der Enthüllungsplattform umgebracht?